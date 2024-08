Hugo Boss, ricavi in crescita nel primo semestre 2024: +2%

Hugo Boss, il noto gruppo tedesco della moda, ha riportato ricavi pari a 2.029 milioni di euro nel primo semestre del 2023, segnando una crescita del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel secondo trimestre, tuttavia, le vendite hanno subito una lieve flessione dell’1%, attestandosi a 1.015 milioni di euro.

In una nota ufficiale il gruppo ha sottolineato come le persistenti sfide macroeconomiche e geopolitiche abbiano frenato la domanda dei consumatori globali. Questo rallentamento ha avuto un impatto significativo sul sentiment del commercio al dettaglio in mercati chiave come Cina e Regno Unito.