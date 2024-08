WindTre acquisisce Opnet: nuovi servizi 5g in arrivo

WindTre ha annunciato di aver completato l’acquisizione di Opnet, il primo operatore in Europa ad aver sviluppato una rete nazionale 5G Stand Alone e ad aver introdotto servizi su questa tecnologia in Italia per il mercato wholesale.

“I clienti di Opnet continueranno a ricevere l’attenzione e la cura a cui sono abituati, e siamo fiduciosi di aumentare ulteriormente il loro grado di soddisfazione”, ha dichiarato Benoit Hanssen, co-CEO di Wind Tre. Ha aggiunto che l’azienda opererà ancora con il marchio Opnet e manterrà una struttura commerciale dedicata ai clienti wholesale, in linea con le pratiche passate.

Secondo la nota ufficiale, questa acquisizione permetterà a Wind Tre di fornire servizi 5G e Fwa (Fixed Wireless Access) ancora più affidabili e di sviluppare soluzioni tecnologiche avanzate per la digitalizzazione di aziende e amministrazioni pubbliche. L’accordo ha coinvolto il 100% di una società in cui Opnet ha trasferito il relativo ramo d’azienda, includendo beni e attività direttamente detenuti da Opnet, ma escludendo le partecipazioni in Tessellis S.p.A. e altre società controllate o partecipate da Opnet.