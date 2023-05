HSBC: utile triplicato nel primo trimestre 2023

Nel periodo gennaio-marzo 2023, HSBC ha ottenuto un utile ante-imposte di 12,9 miliardi di dollari, rispetto ai 4,1 miliardi dello stesso periodo del 2022. Il significativo incremento è attribuibile principalmente allo storno di accantonamenti per 2,1 miliardi legati al progetto di cessione delle attività al dettaglio in Francia, a causa dell’incertezza sulla conclusione della transazione, e all’acquisizione delle attività britanniche della californiana Silicon Valley Bank, per un guadagno preliminare di 1,5 miliardi di dollari.

L’utile netto è cresciuto di 7,6 miliardi, raggiungendo gli 11 miliardi di dollari. I ricavi hanno registrato un aumento del 64% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 20,2 miliardi di dollari. L’incremento dei ricavi è stato principalmente sostenuto dall’aumento del margine netto di interesse in tutte le attività globali del gruppo, grazie all’aumento dei tassi d’interesse. Nel frattempo, le perdite su crediti ed altri oneri da svalutazione sono diminuite a 432 milioni, rispetto a 1,4 miliardi al 31 dicembre 2022 e 639 milioni al 31 marzo 2022.