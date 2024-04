HSBC annuncia utili I trimestre 2024, il ceo Noel Quinn si dimette. Novità dividendi

HSBC, la banca numero uno in Europa per valore degli asset, ha annunciato di avere concluso il primo trimestre del 2024 con un utile al lordo delle tasse di $12,7 miliardi, in calo del 2% su base annua rispetto ai $12,88 miliardi riportati nel primo trimestre del 2023. Gli utili hanno battuto tuttavia le attese degli analisti di $12,61 miliardi.

L’utile al netto delle tasse è stato pari a $10,84 miliardi, in calo rispetto agli $11,03 miliardi del primo trimestre del 2023.

Il fatturato di HSBC si è attestato a $20,8 miliardi, in rialzo dello 0,3% su base annua, e superiore ai $16,94 miliardi attesi dal consensus degli analisti.

Nell’annunciare i conti, HSBC ha comunicato l’addio del ceo Noel Quinn, che lascerà il timone della banca dopo quasi cinque anni al comando del colosso.

La banca ha reso noto anche la distribuzione del primo acconto sul dividendo pari a 10 centesimi di dollaro per azione, così come l’erogazione di un dividendo speciale di 21 centesimi per azione.