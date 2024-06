HSBC AM quota in formato ETF del più grande fondo passivo su Global Aggregate Bond

HSBC Asset Management (HSBC AM) ha quotato oggi sul segmento ETFplus di Borsa Italiana la share class ETF del suo più grande fondo obbligazionario passivo, HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF, nell’ambito del suo progetto di lancio di share class quotate e non quotate per soddisfare la crescente domanda di flessibilità1 degli investitori. Questo fondo indicizzato è stato recentemente rinominato “UCITS ETF” per riflettere i requisiti normativi in Irlanda ed è emesso dalla piattaforma HSBC Global Funds ICAV.

Con un patrimonio di 12 miliardi di dollari, il fondo è il più grande ETF UCITS su indici Global Aggregate Bond quotato in Europa e il terzo ETF UCITS a reddito fisso più grande nel mercato europeo2.

E’ previsto che, a seguito delle quotazioni delle share classes ETF di HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF su Borsa Italiana e su altre borse europee, l’AUM totale degli ETF di HSBC AM aumenterà fino a superare i 50 miliardi di dollari. Ciò avviene dopo che le attività di ETF e Indicizzazione di HSBC AM hanno superato i 100 miliardi di dollari di asset in gestione all’inizio di maggio, una pietra miliare che sottolinea la continua espansione strategica dell’azienda in questo ambito negli ultimi quattro anni.

Stefano Caleffi, Head of Southern Europe ETF and Indexing Sales, HSBC Asset Management, ha affermato:

“Con la forte crescita della nostra piattaforma ETF e di fondi indicizzati, stiamo rendendo i nostri prodotti di punta più accessibili che mai. La quotazione della share class ETF del nostro Global Aggregate Bond UCITS ETF aprirà uno dei più grandi fondi obbligazionari in Europa a una gamma più ampia di investitori che richiedono un’esposizione diversificata al reddito fisso nell’ambito della loro asset allocation complessiva.”