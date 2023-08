HP: fatturato in calo nel terzo trimestre fiscale del 2023 per PC e stampanti

Nel terzo trimestre fiscale del 2023, HP, rinomata azienda americana leader nel mercato dei PC e delle stampanti, ha registrato un flessione del fatturato. Quest’ultimo è stato pari a 13,2 miliardi di dollari, rappresentando un decremento del 9,9% (-7,4% a valuta costante) in confronto al medesimo periodo dell’anno antecedente.

La divisione Personal Systems di HP ha registrato un fatturato di 8,9 miliardi di dollari, evidenziando un calo dell’11% su base annua (-8% a valuta costante). Il margine operativo per questa divisione è stato del 6,6%. Questi dati mettono in luce una flessione nelle vendite di PC, settore chiave per l’azienda statunitense.

La divisione Printing, dedicata alla produzione di stampanti, ha riportato un fatturato di 4,3 miliardi di dollari. Questo rappresenta un calo del 7% su base annua (-5% a valuta costante) e un margine operativo del 18,6%. Anche in questo caso, l’analisi del dato evidenzia una contrazione nel settore delle stampanti.