Hong Kong valuta inasprimento restrizioni Covid in scia nuova ondata di casi

I casi Covid a Hong Kong tornano a salire e si torna a considerare la possibilità di restrizioni più severe. Mercoledì i nuovi casi sono stati 7.884, il numero più alto dalla fine di marzo e rispetto a meno di 5.000 di un mese fa. L’aumento dei ricoveri ha messo sotto pressione il sistema sanitario, spingendo gli ospedali a ridurre i servizi non di emergenza. “Se la pressione sulla capacità sanitaria continua, il governo, anche se a malincuore, non può escludere la possibilità di inasprire alcune regole di distanziamento sociale e ciò avrà un impatto su più residenti”, ha detto ieri il funzionario sanitario Chuang Shuk-kwan in un briefing.

Nuove restrizioni sarebbero un passo indietro dopo le riaperture dei confini rispetto all’approccio Covid Zero applicato nei mesi scorsi.