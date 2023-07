H&M si espande in Brasile: apertura negozi e commercio online nel 2025

H&M ha rivelato i suoi piani di espansione in Brasile. L’azienda ha annunciato oggi che sta preparando il terreno per l’apertura di nuovi negozi e l’avvio del commercio online nel paese sudamericano nel 2025.

H&M ha inaugurato il suo primo negozio in America Latina in Messico nel 2012 e ora ha presenze stabili in diversi paesi del continente, tra cui Perù, Uruguay, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Panama e Costa Rica. “Considerando una popolazione di oltre 210 milioni in Brasile e una forte passione per la moda, vediamo un notevole potenziale di espansione nel mercato”, ha dichiarato H&M in un comunicato.

Per sostenere la sua espansione in Brasile, H&M si sta alleando con Dorben Group, un’azienda che gestisce operazioni di vendita al dettaglio in 10 paesi dell’America Centrale e del Sud. Questa collaborazione segna un’importante pietra miliare nella crescita del gigante della moda svedese.

L’annuncio dell’espansione in Brasile arriva mentre l’azienda sta cercando di accelerare la sua crescita nelle regioni del Nord e del Sud America, con una particolare attenzione all’America Latina. H&M guarda con ottimismo al futuro, puntando a consolidare la sua presenza in un mercato strategico e in forte crescita come quello brasiliano.