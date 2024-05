Hera distribuirà il gas naturale in provincia di Ferrara

Hera, un’importante azienda attiva nella distribuzione del gas naturale, ha visto la sua controllata Inrete Distribuzione Energia aggiudicarsi una gara cruciale. Questa gara, indetta dalla società Soelia, interamente posseduta dal Comune di Argenta (Ferrara), riguarda la cessione di impianti, reti di distribuzione del gas naturale e i relativi servizi di gestione.

Come specificato in una nota ufficiale, Inrete Distribuzione Energia ha ottenuto anche una quota del 2,85% in Sinergas, precedentemente detenuta da Soelia. Questo passaggio strategico rafforza ulteriormente la presenza di Inrete Distribuzione Energia nei territori dove è già operativa.

Con questa acquisizione, Inrete Distribuzione Energia prenderà in gestione la rete di distribuzione del gas di Soelia, che copre circa 10.000 punti di riconsegna (PDR) nel comune di Argenta. La rete comprende circa 240 km di condotte, cinque impianti di riduzione e misura da alta a media pressione, una cabina di secondo salto e 44 cabine per la riduzione della pressione a livello locale.