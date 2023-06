Hera Comm acquisisce il 60% di F.lli Franchini per espandere le soluzioni rinnovabili

Il Gruppo Hera, attraverso la sua controllata Hera Comm, ha finalizzato l’acquisizione del 60% di F.lli Franchini. Quest’ultima è una società riminese attiva nel settore dell’impiantistica e, dal 2006, si è dedicata anche al settore delle energie rinnovabili. Il restante 40% rimarrà nelle mani del Franchini Group, guidato dai fratelli Pierpaolo e Marco Franchini, che continueranno a ricoprire il ruolo di amministratori delegati.

Con questa mossa strategica, Hera punta ad ampliare le sue competenze, soprattutto nel campo del fotovoltaico. L’obiettivo è quello di estendere il suo portafoglio di soluzioni per la clientela business, in linea con l’obiettivo di ridurre le emissioni del 37% entro il 2030, come convalidato dall’iniziativa Science Based Target (SBTi).