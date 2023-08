Heineken cede le sue attività russe ad Arnest per 1 euro: perdite di 300 milioni

Heineken, il noto produttore olandese di birra, ha concluso la vendita delle sue attività operative in Russia. L’acquirente è Arnest, il gruppo che domina la produzione di lattine e cosmetici in Russia, e il prezzo convenuto per l’operazione è stato di un euro simbolico.

Nonostante il prezzo di vendita, la transazione ha comportato una perdita significativa per Heineken. I conti finali mostrano una perdita di 300 milioni di euro, una cifra che sottolinea le difficoltà incontrate dal colosso birraio nel mercato russo.

Arnest, già un player di spicco nel settore della produzione di lattine, cosmetici e imballaggi metallici per il settore dei beni di consumo, amplia così il suo portafoglio di attività. Con l’acquisizione delle operazioni di Heineken, il gruppo rafforza la sua posizione nel mercato russo, puntando a consolidare ulteriormente la sua presenza nel settore dei beni di consumo.