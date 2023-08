Gruppo San Donato: quota di maggioranza in AHoP

Gruppo San Donato in collaborazione con GKSD S.r.l. annuncia la stipula di un accordo per l’acquisizione di una quota di maggioranza in AMERICAN HEART OF POLAND (“AHoP”), il principale fornitore indipendente di cure cardiovascolari in Europa, nonché uno dei tre principali fornitori di servizi sanitari privati in Polonia con il più grande complesso di riabilitazione medica/spa.

Grazie a questa importante intesa, il Gruppo San Donato, il più grande gruppo privato della sanità italiana, rafforza ulteriormente la sua posizione di leader del settore sanitario europeo, in linea con l’obiettivo strategico di sostenerne il consolidamento.