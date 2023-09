HANetf: l’ETF sull’estrazione dell’oro supera i 35 milioni di dollari di AuM

L’AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF di HANetf ha registrato un aumento d’interesse da parte degli investitori istituzionali, raggiungendo la quota di 35 milioni di dollari di masse in gestione (AuM).

“Questo risultato consolida ulteriormente la posizione di ESGO come scelta privilegiata per tutti quegli investitori che cercano un’esposizione alle società minerarie aurifere con una forte attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governance” si legge nella nota.

L’ETF ESGO, che replica l’indice Solactive Global Gold Mining, si propone di offrire un’esposizione a un paniere equamente ponderato di 25 società sottoposte a screening ESG che operano nel settore dell’estrazione dell’oro. Il fondo si avvale di Sustainalytics per vagliare l’universo minerario in base alle sue credenziali ESG, attribuendo un punteggio di rischio in base ai risultati ottenuti. Solo le 25 società a più basso rischio ESG sono incluse nell’indice.

L’estrazione dell’oro richiede lo spostamento di grandi quantità di terra, comportando una notevole emissione di gas serra, oltre all’uso di sostanze chimiche tossiche come il cianuro e il mercurio. Questi aspetti vengono monitorati e tenuti in considerazione dallo screening di ingresso di ESGO che riesce così a dare un’esposizione alle società del settore che vantano un’impronta di carbonio inferiore, riducendo al minimo l’esposizione al rischio chimico. Oltre a questi fattori ambientali vengono selezionate le aziende con i migliori punteggi nell’ambito degli aspetti sociali e di governance.