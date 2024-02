HANetf lancia un nuovo ETF sulle società “junior” produttrici di uranio

Negli ultimi tempi, dopo che un numero sempre maggiore di governi ha riconosciuto pubblicamente di non avere alcuna possibilità di raggiungere gli obiettivi di net-zero senza l’utilizzo dell’energia nucleare, è tornata a crescere l’attenzione intorno a questa fonte energetica, caduta in declino verso la fine del secolo precedente e messa fortemente in dubbio dopo l’ultimo grave incidente di Fukushima nel 2012.

Questo tema è stato approfondito da Tom Bailey, Head of Research di HANetf, società che per cogliere il potenziale di crescita derivato dallo slancio dell’energia nucleare e, conseguentemente, dall’uranio, ha quotato nel 2022 il primo ETF in Europa sugli estrattori di uranio.

“Alla recente COP28, ben 22 Paesi si sono impegnati a triplicare la loro capacità energetica nucleare entro il 2050. Altro catalizzatore è stato l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ci ha ricordato come i sistemi energetici più fidati siano vulnerabili agli eventi geopolitici. L’energia nucleare è fondamentale per la sicurezza energetica perché è la forma di energia più densa (volume di combustibile rispetto all’energia prodotta), affidabile – in quanto compensa l’intermittenza delle fonti rinnovabili – e con le minori emissioni equivalenti di CO2 per gigawattora.

Materia prima fondamentale per il funzionamento di questa fonte energetica è l’uranio, da tempo in deficit di approvvigionamento. Per il 2024, il suo fabbisogno annuo globale è stimato in 180 milioni di libbre, a fronte di una previsione di produzione di 140 milioni di libbre. Questo gap sarà coperto dalle forniture secondarie e dalle scorte detenute dalle utility. Si prevede inoltre che il fabbisogno annuo aumenterà a 300 milioni di libbre entro il 2040, con oltre 150 nuovi reattori in costruzione. Per queste ragioni, sono oggi diverse le miniere inattive che stanno venendo rimesse in funzione.

Con l’aumento del prezzo dell’uranio, che nel 2023 ha registrato un’impennata passando da 48 a 91 dollari la libbra, e in questi primi mesi del 2024 ha già superato i 106 dollari per libbra, gli estrattori di uranio sono ben posizionati per generare interessanti profitti quando la produzione mineraria aumenterà. In particolare, in quest’ottica di mercato, a crescere è l’interesse per le prospettive degli estrattori di uranio a media e piccola capitalizzazione, i cosiddetti “junior”.

Infatti, sono proprio questi player che potrebbero trovarsi nella posizione migliore per beneficiare dell’impennata dei prezzi dell’uranio, poiché, mentre molte delle società produttrici più grandi hanno già contrattato la loro produzione futura a prezzi di mercato più bassi, così non è per i junior, la cui futura produzione ha il potenziale per essere venduta sul mercato ai prezzi attuali o, addirittura, a quelli di eventuali ulteriori rialzi.”