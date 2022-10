Guida per principianti agli scambi di criptovalute e al loro funzionamento

Il mondo delle criptovalute può confondere chi è alle prime armi. Esistono tantissimi exchange, token, portafogli digitali e altri modi per investire il proprio denaro. Qual è il migliore per voi? Quali sono gli exchange di criptovalute più affidabili? Se avete appena iniziato a investire in criptovalute, potreste sentirvi un po’ sopraffatti da tutto questo. Non preoccupatevi, è del tutto normale! Con così tanti dettagli e opzioni, non c’è da stupirsi che i nuovi investitori in criptovalute si sentano un po’ stressati all’inizio. Tuttavia, una volta capito tutto, le cose diventano molto più semplici.

Che cos’è un Crypto Exchange?

Gli exchange di criptovalute sono piattaforme digitali in cui gli investitori possono acquistare, vendere e conservare diverse criptovalute. Esistono diversi tipi di exchange e variano leggermente nei servizi che offrono. Tuttavia, queste differenze possono essere facilmente comprese da chiunque, indipendentemente dal livello di esperienza. La maggior parte degli exchange richiede la creazione di un account prima di poter iniziare a fare trading sulla loro piattaforma. Una volta creato un conto, è possibile depositarvi i propri fondi e utilizzarli per acquistare o vendere criptovalute con altri investitori. La maggior parte degli exchange offre anche altri servizi, come portafogli digitali, feed di notizie, materiale didattico e altro ancora.

Come funzionano gli exchange di criptovalute?

Gli exchange di criptovalute come Coinhouse consentono di scambiare la propria valuta fiat con una serie di criptovalute diverse. È anche possibile scambiare una criptovaluta con un’altra o conservarle in portafogli online. La maggior parte degli exchange offre un’ampia selezione di monete, il che rende facile diversificare i propri investimenti acquistando monete diverse. Gli exchange di criptovalute consentono di scambiare criptovalute dietro pagamento di una piccola commissione. Questa commissione viene solitamente addebitata come percentuale della transazione (variabile a seconda dell’exchange). È importante ricordare che gli exchange di criptovalute non sono regolamentati dal governo. Ciò significa che l’utente è pienamente responsabile di eventuali perdite che si verificano come risultato della negoziazione su un exchange. Ecco perché è così importante scegliere un exchange affidabile.

La scelta del miglior exchange di criptovalute

La scelta di un exchange di criptovalute è una decisione molto personale, poiché non esiste un exchange “migliore”. Dovete scegliere l’exchange che fa per voi. Trovare l’exchange giusto può essere una sfida, ma ci sono alcune cose che dovreste considerare prima di scegliere. La prima cosa a cui pensare è la sicurezza dello scambio. Non volete investire in cryptovalute che potrebbe essere violato o compromesso. Cercate scambi che abbiano una comprovata esperienza in termini di sicurezza e protezione. Un altro aspetto da considerare sono le commissioni. Tutti gli exchange applicano commissioni, ma alcuni sono molto più alti di altri. Ricordate che le commissioni si accumulano nel tempo e possono avere un impatto significativo sui vostri profitti a lungo termine. Un altro aspetto da considerare è la varietà di monete che l’exchange offre. Dovreste essere in grado di trovare le monete in cui volete investire. L’ultimo aspetto da considerare è la liquidità. La liquidità si riferisce alla facilità con cui è possibile acquistare e vendere un asset.