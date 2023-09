Gruppo Cassa Centrale Banca: crescita sostenuta nel primo semestre

Il Gruppo Cassa Centrale Banca ha recentemente approvato i risultati consolidati del primo semestre 2023. L’analisi mostra un generalizzato miglioramento degli indicatori economico-patrimoniali e gestionali, segnando un positivo inizio d’anno per il Gruppo.

Il semestre è stato caratterizzato da una crescita sostenuta della raccolta complessiva. Al 30 giugno 2023, la raccolta ha raggiunto i 105 miliardi, un incremento di circa 3 miliardi rispetto alla fine del 2022. Questa crescita è dovuta principalmente alla raccolta indiretta, che ha registrato un incremento di quasi 5 miliardi, nonostante una diminuzione della raccolta diretta di 1,7 miliardi.

La raccolta indiretta ha visto un significativo aumento nell’ambito del risparmio amministrato, in particolare in relazione agli investimenti della clientela in titoli governativi. Anche il risparmio gestito ha mostrato interessanti tassi di sviluppo, attraverso tutte le sue componenti: Gestioni Patrimoniali, Fondi e BancAssurance.

Nel corso del semestre, la domanda di nuovo credito è stata bilanciata dai rimborsi delle esposizioni in essere da parte dei clienti con liquidità disponibile. Questo equilibrio ha mantenuto stabile il valore del portafoglio impieghi sui valori di fine 2022, attestandosi a 50 miliardi. La qualità del credito ha continuato il suo trend di miglioramento, con l’NPL ratio lordo ridotto al 4,65% (rispetto al 4,8% di fine dicembre 2022) e una copertura complessiva pari all’82%.