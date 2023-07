Gruppo Barilla: rinnovo contratto per il trienno 2023-2025

In un clima di consolidamento e sviluppo delle relazioni industriali, le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, in sinergia con il coordinamento nazionale delle Rsu, hanno rinnovato il contratto integrativo di gruppo con Barilla per il triennio 2023-2025. L’accordo, assistito dall’Unione Parmense Industriali, punta a coinvolgere i lavoratori nelle decisioni strategiche del gruppo.

La nota rilasciata dai sindacati evidenzia l’attenzione rivolta al ricambio generazionale e alla stabilizzazione del personale. Si introduce il meccanismo delle ‘vasche comunicanti’. In tema di salute e sicurezza, le parti hanno convenuto ulteriori azioni per il raggiungimento dell’obiettivo ‘zero infortuni’.