Growens: Cede il business Email Service Provider a TeamSystem per 70 mln

Growens, operante nel settore delle cloud marketing technologies, ha annunciato la cessione del business Email Service Provider al Gruppo TeamSystem per un controvalore di 70 milioni di euro, per focalizzarsi sull’accelerazione della crescita futura e sullo sviluppo di BEE.

L’Operazione ha ad oggetto la cessione del ramo d’azienda di Growens relativo alla business unit MailUp, nonché l’intera partecipazione (pari al 100%) nel capitale delle società Contactlab, Acumbamail, MailUp Nordics A/S e la sua controllata Globase International.

Il prezzo di cessione è soggetto ad aggiustamenti legato ai valori effettivi di capitale circolante e posizione finanziaria netta (PFN) del perimetro oggetto di cessione alla data del Closing.

I ricavi figurativi delle attività cedute è di circa 19,0 milioni al 30 settembre 2022, circa 11,7 milioni al 30 giugno 2022 e circa 18,7 milioni al 31 dicembre 2021. Gli Ebitda figurativi alle rispettive date sono pari a 2,2 milioni, 1,3 milioni e 3,2 milioni. La PFN pre-consuntiva relativa alle attività cedute è pari a circa 4,4 milioni di cassa netta al 31 dicembre 2022.

La cessione delle attività di Email Service Provider comporterà il passaggio di un organico pari a circa 260 persone in Italia, Spagna e Danimarca.

Una volta perfezionato l’accordo, l’effetto per la Società sarà quello di una maggiore concentrazione di risorse finanziarie e di capitale umano, che il management intende destinare principalmente allo sviluppo della business unit BEE e alla creazione di un ritorno per tutti gli stakeholder. Si prevede che il Closing dell’operazione possa essere perfezionato indicativamente entro il mese di giugno 2023.

Il 9 marzo verrà convocata l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, per l’approvazione dell’operazione e della conseguente modifica statutaria dell’oggetto sociale di Growens. Agli azionisti che non concorreranno alla delibera assembleare spetterà il diritto di recesso, con un valore di liquidazione delle azioni pari a 4,39 euro per azione.