Green Oleo: avvia bookbuilding per debutto su EGM

Green Oleo, produttore di oleochimica fine da fonti rinnovabili, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione sul mercato Euronext Growth Milan, e ha avviato il bookbuilding.

L’offerta, rivolta a investitori qualificati e non, comprende azioni di nuova emissione valorizzate tra 1,45 e 2,00 euro per azione. Nel capitale sociale sono presenti anche azioni a voto plurimo (3 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni. Gli azionisti esistenti assumeranno un impegno di lock up di 36 mesi sulle azioni possedute.

La Società ha realizzato un fatturato al 31 dicembre 2022 pari a 80,8 milioni di euro (generato per il 41,4% in Italia e per il 58,6% all’estero).

“Green Oleo è una azienda con 100 anni di storia, che valorizza le tecnologie e i processi dell’oleochimica da fonti rinnovabili su scala mondiale, derivanti dalla filiera della carne e degli oli vegetali. Il mercato globale dell’oleochimica è previsto in forte crescita, CAGR 2021- 30 del +7,5%, passando da $28,9 mld a $55,3 mld, in particolare, nell’offerta di prodotti realizzati per la cura della persona e nella cosmetica di alta gamma”, ha commentato Francesco Buzzella, Amministratore Delegato di Green Oleo.

“La quotazione ci consentirà di consolidare la nostra presenza nei mercati attualmente serviti, ma anche di ampliare il portafoglio prodotti e la capacità produttiva mediante acquisizioni”,