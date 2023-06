BofA: “Rally titoli tecnologici a rischio”

Bank of America (BofA) ha rilevato i primi segnali di fuga degli investitori dalle azioni tecnologiche, paragonando l’attuale rally a quello del 1999, con la formazione di una “baby bolla”.

L’esperto Michael Hartnett ha messo in guardia gli investitori sull’andamento del settore tecnologico. Nelle cinque giornate di borsa fino al 21 giugno, il settore tecnologico ha registrato deflussi per $2 miliardi, il più alto nelle ultime 10 settimane, secondo un rapporto di Bank of America basato sui dati di EPFR Global.

Gli investitori hanno iniziato a vendere mentre l’indice Nasdaq 100 segnava un aumento del 38% da inizio anno, avvicinandosi al suo miglior semestre dal 1999.

La crescita delle azioni statunitensi si è fermata questa settimana, con gli investitori intenti a valutare l’outlook di politica monetaria delineato da Jerome Powell. La situazione attuale solleva dunque preoccupazioni tra gli investitori, che forse temono un possibile scoppio della bolla tecnologica.