Green Arrow Capital: ristrutturazione del debito e rifinanziamento del portafoglio X-Elio

Green Arrow Capital ha annunciato il completamento di un’importante operazione di ristrutturazione del debito. L’obiettivo era lo smontaggio dei contratti di leasing sul portafoglio fotovoltaico X-Elio. Questa manovra strategica mirava a ottimizzare la gestione del debito e a rafforzare la solvibilità dell’azienda nel lungo termine.

Una concessione di Project Financing di 46,4 milioni di euro da UniCredit ha permesso di rifinanziare il portafoglio fotovoltaico X-Elio. Il portafoglio è composto da sei impianti incentivati GSE con una capacità installata totale di 18,42 MW. Questi impianti sono distribuiti tra Puglia e Sicilia e sono gestiti da Azienda Solare Italia, una società parte di un fondo del Gruppo Green Arrow Capital.

L’operazione non solo ha permesso di migliorare la struttura finanziaria, ma ha anche aperto la strada per il finanziamento dei lavori di revamping degli impianti. Questi lavori sono fondamentali per aumentare la produttività degli impianti e, di conseguenza, i ritorni attesi. Si stima che i sei impianti produrranno energia pulita sufficiente a soddisfare le esigenze energetiche di circa 11.000 famiglie ogni anno. Inoltre, si prevede una riduzione delle emissioni di CO2 di 15.710 tonnellate all’anno.

Il team di Green Arrow Capital, guidato da Daniele Camponeschi, co-fondatore e CIO del Gruppo, ha supervisionato l’operazione. Giovanni Pinelli (Managing Director) e Mariadina Bonfatti Gerola (Investment Director) hanno contribuito con il supporto di Tancredi Rebecchini (Investment Analyst).