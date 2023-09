Banca Valsabbina e Gruppo Nsa: si rafforza alleanza storica

L’alleanza storica tra Banca Valsabbina e Gruppo Nsa, avviata agli albori del nuovo millennio, è destinata a rafforzarsi. Il Gruppo Nsa, attore di spicco nel panorama della consulenza per PMI italiane e della mediazione creditizia, vede ora l’ingresso di Banca Valsabbina nel suo capitale sociale.

In particolare, Banca Valsabbina avrà una quota di minoranza (9,9%) del capitale della Holding del Gruppo Nsa. Questo avverrà grazie ad un aumento di capitale sociale dedicato, che servirà a finanziare gli investimenti del gruppo. Questo importante passaggio contribuirà anche allo sviluppo di ulteriori sinergie tra le due realtà.

“I solidi risultati raggiunti finora confermano l’efficacia della nostra collaborazione. Come banca, abbiamo sempre operato al fianco delle imprese come partner affidabili e presenti. Recentemente, abbiamo avviato nuovi progetti innovativi e ne abbiamo altri in programma. Questo investimento finanziario, sebbene di minoranza, rafforza ulteriormente la partnership e permette al Gruppo Nsa di continuare il suo percorso di sviluppo e crescita. In questo modo, continuiamo a creare valore per il nostro territorio e per la nostra Banca”, ha dichiarato Hermes Bianchetti, Vice Direttore Generale Vicario di Banca Valsabbina.