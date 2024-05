GraniteShares supera $5 miliardi di AUM con i volumi di trading in rapido aumento

GraniteShares ha superato oggi i 5 miliardi di USD di asset in gestione (AUM), raggiungendo i 5,199 miliardi alla chiusura del mercato di ieri.

“La nostra missione principale è sempre stata quella di fornire agli investitori soluzioni di investimento innovative e facilmente accessibili”, ha dichiarato Will Rhind, Fondatore e CEO di GraniteShares. “Gli investitori vogliono massimizzare l’esposizione a IA, Tech e Crypto, e anche fare hedging su queste posizioni per coprire il portafoglio. La nostra offerta di prodotti a leva, long e short su singoli titoli, permette di farlo con l’efficienza di un ETP”. Gianmarco Roncarolo, Director per l’Italia, ha commentato: “il successo dei nostri prodotti, oltreoceano ma anche in Europa, testimonia il crescente interesse per il mercato negli ETP a leva, come investimenti tattici e per fini di copertura. Globalmente i volumi si focalizzano sulle big tech statunitensi, mentre in Italia abbiamo visto crescente attività anche su sottostanti bancari come UniCredit e Intesa”.

In particolare, in Europa prodotti come il GraniteShares 3x Long Nvidia Daily ETP (3LNV) e il GraniteShares 3x Long MicroStrategy Daily ETP (3LMI) hanno guadagnato popolarità per la loro esposizione amplificata a settori in rapida evoluzione come l’intelligenza artificiale e le crypto. Per quanto riguarda i sottostanti italiani invece, sono cresciuti i volumi sull’ETP 3x Long UniCredit (3LCR), 3x Long Intesa (3LSP) e 5x Long FTSE MIB (5MIB).