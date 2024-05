21Shares quota su London Stock Exchange quattro dei suoi ETN sulle criptovalute

21Shares, società con sede a Zurigo e attiva nel segmento degli ETP sulle criptovalute, ha lanciato di quattro dei suoi exchange traded notes (ETN) collateralizzati al 100% sulla London Stock Exchange (LSE), riservati solamente a investitori professionali. Questo evento segna ufficialmente l’ingresso della società sul mercato del Regno Unito.

Le nuove emissioni sono la risposta alla nuova regolamentazione in ambito criptovalute, che si è sviluppata nel Regno Unito dopo la notizia secondo cui la Financial Conduct Authority consentirà agli investitori professionali di accedere a ETN collateralizzati su Bitcoin ed Ethereum.

L’entrata nel Regno Unito rappresenta un traguardo per l’espansione e la crescita di 21Shares, che potrà fornire a una più vasta platea di investitori professionali e istituzionali un accesso regolamentato e trasparente a un settore in rapida evoluzione come quello degli asset digitali.

Ophelia Snyder, co-fondatrice e presidente di 21Shares, ha dichiarato:

“Il Regno Unito e uno dei mercati finanziari più sviluppati e liquidi al mondo. Dato l’interesse crescente per le criptovalute da parte degli investitori istituzionali, è più che normale che la LSE abbia deciso di dare loro la possibilità di investirvi attraverso fondi responsabili e con una struttura familiare. Ed è esattamente in questo contesto che una società leader di mercato come la nostra, con un lungo track record di successi in settori volatili e che ha già quotato più di 40 ETP/ETN in oltre 11 piattaforme di scambio regolamentate, può avere un ruolo determinante. Siamo molto entusiasti di essere parte dell’evoluzione del mondo cripto che sta prendendo piede in UK.”

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21Shares, ha aggiunto:

“Le cripto sono qui per restare. In un mondo sempre più interconnesso, la finanza decentralizzata non potrà che avere un ruolo chiave e sempre più persone stanno iniziando a condividere questo punto di vista. Lo si evince da come sempre più investitori istituzionali vogliano esporsi al potenziale evolutivo delle criptovalute, rendendolo parte di un portafoglio bilanciato. La domanda esiste già; noi di 21Shares intendiamo solo fornire i prodotti che aiutino l’offerta a soddisfarla. Per questo siamo sempre attenti a come il settore si modifica, così da essere pronti a supportarne la crescita a seconda dei cambiamenti normativi.”

A seguire, la lista dei prodotti quotati su LSE, che saranno disponibili sia in sterline, sia in dollari: