GraniteShares: ecco la top 10 delle azioni italiane più vendute allo scoperto

Saipem è la società italiana più soggetta a vendite allo scoperto. Lo riporta un’analisi di GraniteShares, secondo cui l’azienda, attiva nei settori dell’energia e delle infrastrutture, lo scorso 5 febbraio aveva il 5,61% delle sue azioni in posizioni short detenute da sei società di investimento, con Marshall Wace LLP che deteneva la posizione più rilevante, pari all’1,75% del capitale.

L’analisi prende in considerazione le posizioni short nette rilevanti, ovvero al di sopra dello 0,5% della capitalizzazione di una società, il limite stabilito dall’Unione Europea oltre al quale il venditore allo scoperto è tenuto ad informare il mercato.

Il produttore di bioplastiche Bio-On (delistata) risulta essere la seconda società sulla quale sono risultate più posizioni short, in percentuale della capitalizzazione, con il 2,59% del suo capitale venduto allo scoperto da due gestori di fondi. Seguono Industrie De Nora ed Eurogroup Laminations, con il 2,37% e l’1,90% delle loro azioni in posizioni nette corte, detenute da tre società di investimento ciascuna.

La tabella seguente mostra le prime 10 posizioni corte nette in società negoziate su Borsa Italiana.

Fonte: Consob, dati al 5 febbraio 2024

L’analisi di GraniteShares ha inoltre rivelato che tra le società di investimento Marshall Wace LLP deteneva il maggior numero di posizioni short rilevanti su aziende italiane, con sei posizioni nette corte attive. Segue JPMorgan Chase & Company, che dichiarava cinque posizioni nette short attive.

Nella tabella sono riportati i 12 gestori di fondi con il maggior numero di posizioni nette corte su società quotate su Borsa Italiana.

Fonte: Consob, dati al 5 febbraio 2024

Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia, ha dichiarato:

“Secondo i dati ISTAT provvisori il PIL italiano è cresciuto dello 0,2% nel quarto trimestre del 2023. Se guardiamo poi alla Germania, i dati preliminari mostrano una contrazione dello 0,3% del PIL nello stesso periodo, mentre il PIL dell’Eurozona nel suo complesso sembra rimasto stabile, dopo una lieve contrazione nel trimestre precedente: è stagnazione economica.”

“Questi dati, abbinati alle incertezze geopolitiche, risvegliano l’interesse per l’assunzione di posizioni short non solo tra i gestori di hedge fund, ma anche tra gli investitori indipendenti più sofisticati e tra i consulenti finanziari. Con i nostri ETP quotati su Borsa Italiana gli investitori possono assumere facilmente ed in modo efficiente posizioni corte, per sfruttare opportunità tattiche ed anche per coprire il portafoglio da potenziali ribassi. Proprio in ottica copertura possono ad esempio essere utilizzati i nostri prodotti short con leva 3x e 5x sul FTSE MIB, oltre che gli ETP short che abbiamo emesso su panieri di titoli US tech, titoli che sono stati tra i principali contributori del rally dell’azionario statunitense.”