GPI vince gara per servizio di gestione del personale in Regione Lombardia

GPI, azienda quotata all’Euronext Milan e specializzata in sistemi informativi e servizi per il settore sanitario, ha recentemente vinto due lotti (1 e 3) nella gara per la gestione informatizzata del personale destinata a Regione Lombardia, Enti e Società regionali. L’aggiudicazione, al momento provvisoria, diverrà definitiva una volta rispettate le condizioni temporali e normative previste per questo tipo di appalti, come si apprende da una nota ufficiale.

Il valore complessivo del contratto ammonta a 7 milioni di euro e si estende per un periodo di 7 anni. Durante il primo anno, verrà effettuata la progettazione e la transizione al nuovo sistema software per la gestione delle Risorse Umane. Nei successivi sei anni, è prevista l’erogazione del servizio e l’introduzione di eventuali innovazioni funzionali.