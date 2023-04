Goolsbee (Fed): “Possibile recessione USA, politica monetaria sia prudente”

Una recessione negli Stati Uniti è possibile, a causa degli aumenti dei tassi d’interesse da parte della Federal Reserve nell’ultimo anno. Lo ha dichiarato oggi il presidente della Fed di Chicago, Austan Goolsbee, invitando la banca centrale ad agire con prudenza nel suo percorso di inasprimento della politica monetaria.

Goolsbee rispondeva a una domanda riguardo a una previsione del personale della Fed secondo la quale lo stress nel settore bancario potrebbe portare a una recessione entro quest’anno. “I dati lo dimostrano e abbiamo aumentato i tassi di quasi 500 punti base in un anno”, ha aggiunto.

L’economia sta mostrando segni di indebolimento a causa dei tassi d’interesse più alti e delle pressioni inflazionistiche che, secondo alcune metriche, continuano a rallentare. Il Dipartimento del Commercio ha reso noto oggi che le vendite al dettaglio sono diminuite più del previsto a marzo.

La maggior parte dei membri della Fed continua a sottolineare la necessità di concentrarsi sul raggiungimento dell’obiettivo di inflazione del 2%, con l’eccezione di Goolsbee e della presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly.

Il governatore Christopher Waller ha sostenuto la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi dello 0,25% il 2-3 maggio. Anche il presidente della Fed di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato a Reuters che la Fed potrebbe “raggiungere l’obiettivo e fermarsi” con un altro aumento dei tassi.

Goolsbee ha affermato che i dati economici in arrivo prima della riunione di maggio influenzeranno la sua opinione sull’opportunità di un ulteriore stretta, con particolare riferimento alle condizioni del credito a seguito del crollo delle due banche regionali. Tuttavia, ha espresso cautela: “Abbiamo ancora diverse settimane prima della riunione FOMC, quindi non voglio specificare cosa significherà per la mia posizione, ma teniamo presente che abbiamo già aumentato molto. Ci vuole tempo perché questo si rifletta nel sistema… non siamo troppo aggressivi.”