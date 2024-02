Google: stop temporaneo a Gemini IA

Google ha dichiarato di aver messo in pausa la sua funzione di generazione di immagini con intelligenza artificiale Gemini dopo aver detto che offre “imprecisioni” nelle immagini storiche.

Gli utenti sui social media si sono lamentati del fatto che lo strumento di intelligenza artificiale genera immagini di figure storiche – come i padri fondatori degli Stati Uniti – come persone di colore, definendole inaccurate. Oggi il motore di ricerca ha pubblicato una dichiarazione aggiornata, affermando che metterà in pausa la funzione di Gemini per generare immagini di persone e rilascerà presto una versione “migliorata”.