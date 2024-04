Google licenzia 28 dipendenti per proteste contro Progetto Nimbus

Alphabet, casa madre di Google, ha annunciato il licenziamento di 28 dipendenti che hanno partecipato a proteste contro il Progetto Nimbus, un contratto del valore di 1,2 miliardi di dollari stipulato con Amazon.com per fornire al governo israeliano servizi di intelligenza artificiale e cloud.

Le proteste, coordinate dall’organizzazione No Tech for Apartheid, si sono svolte martedì presso gli uffici di Google a New York City, Seattle e Sunnyvale, in California. I manifestanti di New York e California hanno organizzato un sit-in di quasi 10 ore, con altri che documentavano l’azione, anche tramite una diretta su Twitch. Nove di loro sono stati arrestati martedì sera con l’accusa di violazione di proprietà.

Diversi lavoratori coinvolti nelle proteste, inclusi coloro che non hanno partecipato direttamente al sit-in, hanno ricevuto un messaggio dal gruppo Relazioni con i Dipendenti dell’azienda informandoli che erano stati messi in congedo. Google ha comunicato ai dipendenti interessati che sta “mantenendo questa questione il più confidenziale possibile, divulgando informazioni solo su base di necessità” in una email visionata da Bloomberg. Mercoledì sera, i lavoratori sono stati informati che erano stati licenziati dall’azienda, secondo una dichiarazione del personale di Google con la campagna No Tech for Apartheid.