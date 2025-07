Goldman Sachs, utile netto di 3,7 miliardi di dollari e ricavi in crescita

Goldman Sachs ha stupito i mercati con risultati finanziari del secondo trimestre che hanno superato le previsioni. La banca d’investimento americana ha riportato un utile netto di 3,7 miliardi di dollari, equivalente a 10,91 dollari per azione, segnando un incremento del 22% rispetto ai 3,04 miliardi di dollari (8,62 dollari per azione) registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Gli analisti avevano previsto utili di 9,53 dollari per azione.

I ricavi complessivi sono aumentati significativamente, attestandosi a 14,58 miliardi di dollari, superando le stime degli esperti che si aspettavano 13,47 miliardi di dollari. Particolarmente rilevante è stato l’aumento del 36% nei ricavi derivanti dalle attività di trading sui mercati azionari, che hanno raggiunto i 4,3 miliardi di dollari. Anche il settore obbligazionario, valute e materie prime ha visto una crescita, con ricavi pari a 3,47 miliardi di dollari, segnando un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

Le commissioni da investment banking hanno raggiunto i 2,19 miliardi di dollari nel trimestre, con un aumento del 26% su base annua.