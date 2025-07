Bank of America supera le stime: utili e ricavi in crescita nel secondo trimestre 2025

Nel secondo trimestre del 2025 Bank of America ha sorpreso il mercato con risultati superiori alle attese, registrando una crescita sia degli utili che dei ricavi. L’utile netto ha toccato i 7,1 miliardi di dollari, pari a 0,89 dollari per azione, rispetto ai 6,9 miliardi e 0,83 dollari per azione dello stesso periodo nel 2024. Gli analisti avevano previsto un utile di 0,861 dollari per azione.

I ricavi della banca sono aumentati del 4%, raggiungendo i 26,5 miliardi di dollari. Questo incremento è stato sostenuto dall’aumento del reddito netto da interessi, dai proventi delle vendite e delle negoziazioni e dalle commissioni di gestione patrimoniale, mentre le commissioni di investment banking hanno mostrato un calo.

I depositi medi hanno registrato un incremento del 3%, arrivando a 1.970 miliardi di dollari, segnando l’ottavo trimestre consecutivo di crescita. Dal punto di vista patrimoniale, il CET1 è rimasto stabile a 201 miliardi di dollari, con un rapporto dell’11,5%, superando ampiamente il minimo regolamentare.

“Abbiamo realizzato un altro trimestre solido, con un aumento dell’utile per azione del 7% rispetto all’anno scorso”, ha dichiarato il CEO Brian Moynihan. Ha aggiunto che, nel corso di quest’anno, la banca ha incrementato il capitale a disposizione delle aziende e ha restituito agli azionisti il 40% in più di capitale rispetto al primo semestre dell’anno precedente.