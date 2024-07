Goldman Sachs triplica i profitti nel secondo trimestre 2024

Goldman Sachs ha visto un aumento significativo dei profitti nel secondo trimestre, quasi triplicando i risultati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e superando le previsioni degli analisti. Questo successo è stato principalmente attribuito alle eccezionali performance delle attività di trading nel reddito fisso.

La banca ha deciso di incrementare del 9% i dividendi trimestrali, portandoli a 3 dollari per azione a partire dal terzo trimestre. Nel secondo trimestre, Goldman Sachs ha riportato un utile netto di 3,04 miliardi di dollari, equivalente a 8,73 dollari per azione, rispetto agli 1,21 miliardi di dollari e 3,09 dollari per azione dello stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, i ricavi sono aumentati del 17%, raggiungendo i 12,731 miliardi di dollari. Le stime degli analisti prevedevano un utile di 8,35 dollari per azione su un fatturato di 12,35 miliardi di dollari.