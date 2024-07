Blackrock, afflussi netti da record nel primo semestre 2024

Blackrock, leader mondiale nella gestione degli investimenti, ha registrato afflussi netti totali di 139 miliardi di dollari nel primo semestre dell’anno, dimostrando la forza della sua piattaforma. Un contributo significativo a questi risultati è venuto dai fondi ETF, che hanno registrato un avvio record.

Gli asset in gestione hanno raggiunto il valore record di 10,6 trilioni di dollari, in aumento di 1,2 trilioni rispetto all’anno precedente, grazie alla crescita organica costante e ai movimenti di mercato positivi.

I ricavi di Blackrock sono saliti dell’8% su base annua, attestandosi a 4,8 miliardi di dollari, principalmente per l’impatto positivo dei mercati sull’AUM medio. L’utile operativo ha visto un incremento dell’11% su base annua (12% adjusted), mentre l’Eps diluito è aumentato del 10% su anno (12% adjusted) raggiungendo i 9,99 dollari. Nel trimestre in corso la società ha riacquistato azioni per un valore di 500 milioni di dollari, rafforzando ulteriormente il patrimonio aziendale.