Goldman Sachs lancia sul SeDex di Borsa Italiana dei nuovi Callable Cash Collect Barriera 35% con scadenza a 3 anni e premi fissi mensili non condizionati all’andamento del sottostante che può essere un titolo italiano o europeo. Sono 36 le date di pagamento del premio per questi certificati, che offrono cedole mensili comprese tra lo 0,40% (4,8% p.a.) e lo 0,75% (9% p.a.) del prezzo di emissione. Inoltre, a partire dal sesto mese dall’emissione, è prevista ogni trimestre la facoltà per Goldman Sachs, a sua totale discrezione, di rimborsare anticipatamente i certificati previo il pagamento del 100% del valore nominale (100 euro). In questo caso la scadenza dei certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi fissi mensili previsti per le date successive al rimborso anticipato.

Prendere posizione sui big europei e di Piazza Affari

Ecco nel dettaglio i sottostanti dei 9 nuovi certificati: Telecom Italia (GB00BQP57C21), Deutsche Lufthansa (GB00BQP57J99), Nexi (GB00BQP57S80), Intesa Sanpaolo (GB00BQ3Y5P05), Banco BPM (GB00BQP57K05), Stellantis (GB00BQP57119), UniCredit (GB00BLRWDN91), Volkswagen (GB00BQP57M29) e BNP Paribas (GB00BQP57Q66). Per tutti i sottostanti, il livello barriera è pari al 35% del prezzo di riferimento iniziale.

Cosa succede a scadenza

A scadenza, dopo 3 anni, nel caso in cui l’opzione di rimborso anticipato non sia stata precedentemente esercitata da Goldman Sachs, gli investitori riceveranno 100 euro per ciascun certificato se il prezzo ufficiale di chiusura dei due sottostanti alla data di valutazione finale (3 novembre 2025) è pari o superiore al livello barriera a scadenza (pari al 35% del prezzo iniziale del sottostante).

Al contrario, se alla data di valutazione finale il sottostante quota a un prezzo inferiore al livello barriera a scadenza (pari al 35% del relativo prezzo iniziale), l’investitore riceve, oltre al premio fisso trimestrale, un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con conseguente perdita totale o parziale sul capitale investito. Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante alla data di valutazione finale sia pari al 30% del relativo prezzo iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato il certificato al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 70% e riceverà un ammontare pari a 30 euro per ciascun certificato.

Per maggiori informazioni sui certificati di Goldman Sachs visitare il sito: https://www.goldman-sachs.it/certificati-callable-cash-collect-novembre-2022/