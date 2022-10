Goldman Sachs lancia i nuovi certificati 100% Equity Protection Callable su singoli indici azionari

In un clima di forte incertezza sui mercati come quello attuale c’è bisogno di strumenti finanziari che aiutino a proteggere dalla volatilità il portafoglio degli investitori. Per rispondere a questa esigenza, Goldman Sachs ha ideato dei nuovi certificati a capitale protetto che consentono di prendere posizione su quattro indici azionari, prevedendo meccanismi di liquidazione anticipata condizionata e protezione del 100% del prezzo di emissione a scadenza (3 anni). Si tratta di quattro Certificati Goldman Sachs 100% Equity Protection Callable, quotati sul SeDeX di Borsa Italiana, che hanno come sottostante i seguenti indici: iSTOXX Global ESG Dividend Trend (ISIN JE00BLS30V83), EURO STOXX Select Dividend 30 (ISIN JE00BLS30Y15), FTSE MIB (ISIN JE00BLS30W90) ed EURO STOXX 50 (ISIN JE00BLS30X08).

Le caratteristiche principali

Questi nuovi prodotti di Goldman Sachs offrono a scadenza (6 ottobre 2025) la protezione integrale del prezzo di emissione, pari a 100 euro per strumento, ed un importo commisurato alla performance del sottostante se positiva. A partire dal sesto mese dall’emissione (marzo 2023), è prevista mensilmente la facoltà per Goldman Sachs, a sua totale discrezione, di rimborsare anticipatamente i certificati previo il pagamento del 100% del valore nominale, maggiorato di un premio che varia dal 5,40% p.a. al 10,20% p.a. con effetto memoria commisurato al numero di mesi trascorsi dall’emissione. Questi certificati sono a capitale protetto, ovvero, consentono di beneficiare della struttura tipica dei certificati Equity Protection che prevede la protezione a scadenza del 100% del prezzo di emissione.

Qualora il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, si delineano due scenari possibili alla scadenza dopo 36 mesi. Il certificato rimborsa per intero il prezzo di emissione (100 euro per strumento) e paga un importo pari alla performance positiva dell’indice sottostante se quest’ultimo quota ad un valore superiore al valore iniziale. Altrimenti, se il sottostante quota ad un valore pari o inferiore al valore iniziale, il certificato rimborsa comunque il prezzo di emissione.

Il dettaglio dei prodotti

Il primo certificato (ISIN JE00BLS30V83) sull’iSTOXX Global ESG Dividend Trend offre un premio potenziale del 10,2% p.a. con effetto memoria. L’indice sottostante seleziona 20 compagnie i cui titoli presentano bassa volatilità e alti dividendi attesi che, nell’ultimo anno, hanno mantenuto invariato o migliorato il proprio punteggio ESG. Aziende che non sono conformi con il “Global Standard Screening” (GSS) o che sono coinvolte in controversie legate ad armamenti sono escluse. Ulteriormente, anche aziende con punteggi bassi punteggi ESG non vengono considerate.

Il secondo certificato (ISIN JE00BLS30Y15) ha come sottostante l’EURO STOXX Select Dividend 30, uno dei principali indici europei che traccia la performance di aziende ad alto rendimento proveniente da dividendi. L’indice è formato da compagnie dell’Eurozona provenienti da 11 paesi: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Per questo certificato il premio potenziale è del 6% p.a. con effetto memoria e pagato in caso di rimborso anticipato (possibile dal 6° mese).

Il terzo certificato (ISIN JE00BLS30W90) ha come sottostante il FTSE MIB, il principale indice di benchmark del mercato azionario italiano e coglie circa l’80% della capitalizzazione di mercato interna. Misura la performance di 40 titoli italiani e ha l’obiettivo di riprodurre le ponderazioni del settore allargato del mercato italiano. L’indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato di ciascuno dei suoi componenti. Il questo caso il premio è del 6,6% p.a. con effetto memoria.

Il quarto certificato (ISIN JE00BLS30X08) ha come sottostante l’EURO STOXX 50, uno dei principali indici benchmark europei: è formato da 50 compagnie blue-chip leader nei propri settori di mercato e proveniente da 8 paesi dell’Eurozona: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi e Spagna. L’indice cattura circa il 60% della capitalizzazione di mercato dell’EURO STOXX Total Market Index. Il premio è del 5,4% p.a. con effetto memoria.

