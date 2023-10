Crollo FTX: legali Bankman-Fried contro Pubblico ministeri. “Non è il cattivo dei cartoni animati”

Gli avvocati di Sam Bankman-Fried si sono lamentati del fatto che i pubblici ministeri al processo per frode stiano dipingendo il fondatore della borsa di criptovalute FTX come un “cattivo da cartone animato”, ma hanno fatto poco per contrastare le rappresentazioni poco lusinghiere di lui offerte alla giuria dai suoi ex colleghi.

Nel controinterrogatorio degli ex membri della sua cerchia ristretta che si sono dichiarati colpevoli e hanno testimoniato per l’accusa, gli avvocati della difesa hanno generalmente evitato di mettere in discussione i loro resoconti di Bankman-Fried che scattava con rabbia contro i colleghi che mettevano in discussione le decisioni chiave dell’azienda. Non hanno nemmeno contestato la testimonianza di uno dei testimoni, secondo cui il suo carattere eccentrico era per lo più una recita.