Global X quota un nuovo ETF basato sullo S&P 500 Covered Call

Global X ETFs ha annunciato oggi l’arrivo su Borsa Italiana del Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLU), dopo il lancio nella scorsa settimana sul London Stock Exchange (LSE) e Deutsche Börse Xetra.

Il nuovo ETF in questione permette agli investitori di rimanere esposti parzialmente all’indice S&P 500, uno dei maggiori e più importanti indici a livello globale, ma con l’opportunità di ottenere una fonte di reddito aggiuntiva, soprattutto durante le fasi di mercato laterali e altalenanti.

Come funziona l’ETF

In un contesto di tassi d’interesse bassi, l’indice S&P 500 ha garantito di ottimi rendimenti per la maggior parte dell’ultimo decennio, ma adesso, a causa del ciclo di rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve, l’avanzata del mercato azionario USA potrebbe iniziare a rallentare. In questo contesto, gli investitori possono valutare l’opportunità di ricorrere a strategie covered call, che tendono a prosperare in mercati altalenanti e a generare reddito grazie a premi elevati, al costo di rinunciare a una piena partecipazione ai movimenti al rialzo.

Acquistando azioni dell’indice S&P 500 e sottoscrivendo successivamente covered call sullo stesso indice, XYLU offre agli investitori una soluzione di reddito alternativa attraverso la quale esprimere le proprie convinzioni sul mercato azionario statunitense. Può inoltre contribuire a diversificare i portafogli income rispetto alle fonti tradizionali, come i dividendi azionari o il reddito fisso.

“Il mercato USA si trova a un bivio, con la Federal Reserve che continua ad alzare i tassi e i rendimenti dei Treasury a 10 anni in aumento. Gli investitori sono dunque in cerca di rendimenti in un mercato che non ha una direzione chiara,” dichiara Rob Oliver, Head of Business Development di Global X ETFs in Europa. “XYLU, la nuova aggiunta di Global X alla sua suite di prodotti Income in Europa, può aiutare gli investitori a capitalizzare i premi elevati, mantenendo un certo potenziale di rialzo nel mercato statunitense.”

I costi dell’ETF

Sottoscrivendo opzioni call su un paniere di titoli azionari mentre continua a detenere le attività sottostanti, XYLU offre una strategia covered call che limita la partecipazione al rialzo dell’indice S&P 500, ma può generare un reddito costante nei periodi di turbolenza. Il coefficiente di spesa totale di XYLU è dello 0,45%.