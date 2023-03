Global X ottiene la certificazione CEI per i suoi ETF su litio, cloud computing e cybersecurity

Global X ETFs, provider di ETF con sede a New York, ha reso noto oggi di aver ottenuto la certificazione che attesta la conformità con i valori cattolici di tre ETF della sua gamma UCITS:

il Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF (LITU),

il Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO),

il Global X Cybersecurity UCITS ETF (BUG).

A rilasciare l’attestato, che avrà la durata di un anno, è Nummus.Info, unico ente certificatore di portafogli conformi alle Linee guida emanate dalla CEI.

In quest’ottica, i componenti dei tre ETF sono stati sottoposti a un’analisi che tiene conto sia di standard ESG e in particolare la compatibilità con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, che di ulteriori criteri etici indicati dalla CEI, i quali fungono da parametro di esclusione per società non allineate ai principi della fede cattolica.

Il Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF (LITU) punta ad offrire un’esposizione globale all’industria dell’estrazione e della lavorazione del litio, materiale chiave della transizione ecologica e digitale, fino alla produzione di batterie per i veicoli elettrici.

Il Global X Cloud Computing UCITS ETF (CLO) permette di esporsi a tutte quelle aziende che beneficeranno della crescente adozione del cloud computing, comprese le società che offrono servizi informatici “as-a-Service”, spazi di archiviazione, fondi di investimento immobiliare in data center, e infrastrutture di cloud ed edge computing.

Il Global X Cybersecurity UCITS ETF (BUG), infine, si focalizza sul settore della sicurezza informatica, la cui importanza crescente è testimoniata dai continui casi di attacchi ad aziende ed istituzioni. Le società incluse si occupano di sviluppare e gestire protocolli di sicurezza che prevengono intrusioni e attacchi a sistemi, reti, applicazioni, computer e dispositivi mobile.

La certificazione di conformità alle linee guida della CEI consentirà di ampliare il pubblico di investitori interessati a questi fondi, che offrono loro la possibilità di esporsi in maniera responsabile ad alcuni dei temi di investimento più interessanti dei prossimi decenni.