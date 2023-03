Gismondi 1754: crescita netta in doppia cifra dei ricavi (+52%)

Al 31 dicembre 2022, Gismondi 1754 ha registrato un Valore della Produzione pari a euro 15.170.553, in crescita del +52% rispetto a euro 9.969.714 del 31 dicembre 2021. Si tratta di un delta positivo di euro 5.200.839 rispetto all’esercizio precedente, trainato da una crescita trasversale sui canali di vendita del Gruppo, si legge nella nota.

L’Utile netto consolidato al 31 dicembre 2022 è positivo per euro 1.628.430, in aumento in tripla cifra di 1.277.150 rispetto ai 351.280 euro del 2021. La Posizione Finanziaria Netta, a debito, è pari ad Euro 3.049.641 con un decremento rispetto al dato del 31 dicembre 2021 di Euro 3.340.049.