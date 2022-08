Giappone: produzione industriale luglio batte le stime. L’outlook delle aziende manifatturiere per i mesi successivi

Diffuso in Giappone il dato preliminare relativo alla produzione industriale di luglio. Il governo di Tokyo ha annunciato che il dato è salito dell’1% su base mensile, facendo decisamente meglio del calo dello 0,5% atteso dagli analisti.

Su base annua, la produzione industriale del Giappone è cresciuta a luglio dell’1,8%.

Guardando in avanti, le aziende manifatturiere giapponesi prevedono una produzione industriale, per il mese di agosto, in rialzo di ben il 5,5% su base mensile e in crescita dello 0,8% m/m a settembre.