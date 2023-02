Giappone: premier Kishida nomina Kazuo Ueda nuovo governatore della Bank of Japan

Il governo giapponese guidato da Fumio Kishida ha nominato Kazuo Ueda nuovo governatore della Bank of Japan.

Ueda prenderà il posto dell’attuale governatore Haruhiko Kuroda, che ha preso le redini della banca centrale del Giappone il 20 marzo 2013 e il cui mandato termina ufficialmente il prossimo 8 aprile 2023.

La nomina di Ueda porta i trader a scommettere sulla normalizzazione della politica monetaria della Bank of Japan, incentrata finora sui tassi negativi e sul controllo della curva dei rendimenti.

A tal proposito, lo scorso dicembre è stato lo stesso Kuroda a scioccare i mercati, aumentando il range di oscillazione dei tassi dei titoli di stato del Giappone, dalla precedente forchetta compresa tra -0,25% e 0,25% alla nuova banda, compresa tra il -0,5% e il +0,5%.

La nomina di Ueda porta i mercati a scommettere sulla fine dell’era dei tassi negativi in Giappone entro la metà di quest’anno. Ex esponente dello stesso board della Bank of Japan, Kazuo Ueda è stato anche professore di economia all’Università di Tokyo.