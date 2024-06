Giappone, inflazione Tokyo core sale più delle attese a giugno

Nel mese di giugno, in Giappone l’inflazione core dell’area di Tokyo misurata dalla componente core dell’indice dei prezzi al consumo è salita del 2,1%, rispetto al +2% atteso dal consensus degli analisti. Il dato headline dell’inflazione è avanzato del 2,3% su base annua, oltre la crescita del 2,2% di maggio.

L’accelerazione dell’inflazione dà spazio alla Bank of Japan, banca centrale del Giappone, per continuare ad alzare i tassi di interesse, ancora inchiodati allo zero, dopo la fine dell’era dei tassi negativi annunciata dall’istituzione alla metà di marzo.