Finale negativo a Piazza Affari, in controtendenza Brunello Cucinelli

Seduta contrastata per le borse europee, con il Ftse Mib di Milano in calo dell’1,06% a 33.186 punti. A Piazza Affari spiccano Brunello Cucinelli (+3,9%) dopo l’upgrade di Stifel da hold a buy (target price a 115 euro) e Saipem (+3,2%), a sua volta premiata negli ultimi giorni dagli analisti.

In calo invece Stellantis (-4,1%) dopo il downgrade di Equita a hold con target price abbassato da 24,5 a 22 euro. Sottotono anche Campari (-3,7%) e Recordati (-2,5%).

In giornata è stata diffusa la terza lettura del Pil degli Stati Uniti del primo trimestre, che ha rivisto la crescita al rialzo all’1,4% (dall’1,3%). Sopra le attese gli ordini di beni durevoli di maggio (preliminare), in rialzo dello 0,1% contro il -0,5% previsto, anche se la rilevazione di aprile è stata ritoccata da +0,6% a +0,2%. Nella zona euro, la fiducia economica è scesa leggermente a giugno, con il relativo indicatore in calo da 96,1 a 95,9 punti.

Sul fronte della politica monetaria, la banca centrale svedese ha mantenuto i tassi invariati al 3,75%, prevedendo però due o tre tagli entro fine anno, mentre la sua omologa turca ha lasciato il costo del denaro fermo al 50%.

In programma stanotte il primo attesissimo confronto fra i candidati alle presidenziali Usa id novembre, Joe Biden e Donald Trump. Il tutto, aspettando i dati di domani sul Pce core statunitense e il primo turno elettorale in Francia, in calendario questa domenica.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si amplia a 157 bp, con il decennale italiano in risalita al 4,02% e il benchmark tedesco al 2,45%.

Tra le materie prime, petrolio Brent in rialzo a 85,25 dollari al barile, mentre l’oro si riporta a 2.326 dollari l’oncia dopo i cali degli ultimi giorni.

Sul Forex, euro/dollaro in area 1,07 mentre il dollaro/yen resta sui massimi dal 1986 a quota 160,7.