Germania, Ifo: Migliora sentiment aziende a novembre

L’indicatore anticipatore più importante della Germania, l’indice Ifo, ha registrato un forte rimbalzo, salendo a 86,3 a novembre, da 84,5 a ottobre. Mentre la componente di valutazione corrente ha continuato a indebolirsi, le aspettative sono migliorate in modo significativo a 80,0, da 75,9 di ottobre. Questa lettura dell’indice Ifo mostra che la speranza è tornata, anche se la situazione attuale si sta ulteriormente deteriorando.

ING, Ifo: luce in fondo al tunnel

L’indice Ifo di oggi aggiunge ai recenti barlumi di speranza che l’economia tedesca possa evitare una recessione invernale.

Queste speranze si basano su diversi pacchetti di stimolo del governo, sul riempimento delle riserve nazionali di gas, su un adattamento migliore e più rapido delle imprese e delle famiglie per ridurre il consumo di gas e sulla speranza che i consumatori semplicemente superino la crisi energetica.

Tuttavia, secondo gli analisti di ING, i lati negativi superano ancora i lati positivi: i nuovi ordini sono diminuiti da febbraio e le scorte sono tornate ad aumentare, una combinazione che non fa ben sperare per la futura produzione industriale. Nonostante un certo sollievo negli attriti della catena di approvvigionamento globale, i primi indicatori anticipatori di Taiwan e Corea indicano un indebolimento del commercio globale in inverno.

I prezzi elevati dell’energia si stanno gradualmente trasmettendo ai consumatori, gravando quindi gradualmente sui consumi privati.

Lo stimolo fiscale del governo, attualmente pari a circa il 2% del PIL, arriverà troppo tardi per impedire la contrazione dell’economia nel quarto trimestre.

Però è abbastanza consistente da attutire la contrazione e trasformare una grave recessione invernale in una superficiale.