Geox: ricavi preliminari 2022 +21% a 735,5 mln

Secondo i dati preliminari diffusi oggi, nel 2022 Geox ha realizzato ricavi per 735,5 milioni di euro (+21% sul 2021), con una crescita a doppia cifra in tutti i canali ed in tutte le principali aree geografiche.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 (ante IFRS 16) è pari a -49,8 milioni (-64,3 milioni al 31 dicembre 2021) grazie ad un virtuoso controllo del capitale circolante.

I dati di vendita portano a prevedere il ritorno ad un risultato operativo (Ebit) positivo già a fine 2022.

Anche le prime indicazioni sul 2023 confermano il trend positivo. Nel canale multimarca la raccolta ordini iniziale della collezione SS23 si è conclusa con una crescita a doppia cifra e, ad oggi, un simile andamento è confermato anche dagli ordinativi della collezione FW23 (tutt’ora in corso). Crescono a doppia cifra nelle prime 4 settimane dell’anno anche le vendite comparabili dei negozi diretti con una ulteriore riduzione degli sconti.

Tali evidenze portano la società a confermare le previsioni del piano industriale sia per il 2023 che per il 2024 con ricavi e redditività in crescita.