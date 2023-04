Gentiloni: UE riduce dipendenza dal gas russo sotto l’8%

La dipendenza dell’Unione Europea dalle importazioni di gas proveniente dalla Russia è scesa al di sotto dell’8%. L’affermazione viene dal commissario UE all’economia, Paolo Gentiloni, intervenuto recentemente a un convegno tenutosi a Copenhagen.

Gentiloni ha evidenziato come la Russia abbia utilizzato l’energia come arma, mettendo in luce il rischio dell’interdipendenza economica. Tuttavia, l’UE è riuscita a ridurre la propria dipendenza dal gas russo, passando da oltre il 40% a meno dell’8% grazie alla diversificazione delle forniture energetiche.