In verde a Piazza Affari il titolo UniCredit che al momento segna un rialzo del 2,39% a 18,43 euro. A trainare le azioni della banca di Piazza Gae Aulenti la notizia che, dopo aver ricevuto l’autorizzazione della Bce, l’istituto eserciterà l’opzione di rimborso integrale di alcune obbligazioni AT1 in via anticipata in data 3 giugno 2023.