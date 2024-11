Generali: risultato operativo sale a 5,4 mld nei 9 mesi, il 30 gennaio il nuovo piano

Il Consiglio di amministrazione di Generali ha approvato i risultati al 30 settembre, con una “forte crescita del risultato operativo grazie a tutti i segmenti di business” e della “solida posizione di capitale”. Nel dettaglio, il gruppo assicurativo italiano ha visto i premi lordi in significativa crescita a 70,7 miliardi di euro (+18,1%), guidati da entrambi i segmenti Vita (+23,3%) e Danni (+9,8%).

Il risultato operativo è salito a 5,4 miliardi (+7,9%) “principalmente guidata dai segmenti Vita e Asset & Wealth Management”, riferisce una nota del Leone di Trieste. L’utile netto è, invece, salito del 5% a 3 miliardi, mentre il Solvency Ratio è stato pari al 209% rispetto al 220% di fine 2023.

Il gruppo ha fatto sapere che annuncerà il nuovo piano strategico, inclusi i nuovi target finanziari, durante l’Investor Day che si terrà il 30 gennaio 2025.

“Nel terzo trimestre del 2024 prosegue la forte crescita del risultato operativo di Generali, grazie al contributo di tutti i segmenti di business. Nel segmento Vita, il Gruppo ha confermato l’andamento molto positivo della raccolta netta del 2024. Inoltre, nonostante il significativo impatto delle catastrofi naturali, abbiamo ottenuto un’ulteriore crescita della redditività del segmento Danni. Il segmento Asset & Wealth Management ha contribuito molto positivamente ai risultati, a ulteriore riprova della solidità del nostro modello di business. Grazie al nostro focus sulla diversificazione delle fonti di utile, stiamo realizzando con successo i nostri obiettivi in un contesto globale complesso e in continua evoluzione”, ha dichiarato il Group CFO di Generali, Cristiano Borean. E ha aggiunto: “Guardando ai prossimi mesi, siamo pienamente in linea per raggiungere con successo tutti gli obiettivi del piano ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’ e continuiamo a lavorare sulla nuova strategia, che sarà presentata il prossimo 30 gennaio 2025”.