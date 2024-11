Donald Trump esclude Jamie Dimon da un ruolo nella sua amministrazione

Il presidente eletto Donald Trump ha escluso l’opportunità di offrire un posto a Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, nella sua amministrazione per il secondo mandato, spedendo una frecciatina al top manager di Wall Street.

“Rispetto moltissimo Jamie Dimon, ma non sarà invitato a far parte dell’Amministrazione Trump. Ringrazio Jamie per il suo eccezionale servizio al nostro Paese!”, ha dichiarato Trump in un post sulla sua rete social Truth Social giovedì.

Dimon ha immediatamente risposto a Trump al vertice CEO del Asia-Pacific Economic Cooperation, pochi istanti dopo la dichiarazione del presidente eletto.

“Prima di tutto, auguro bene al presidente, e grazie, è una nota molto gentile. Ma voglio anche dire al presidente che non ho avuto un capo in 25 anni e non sono pronto a cominciare ora”, ha detto Dimon giovedì.

Lo scambio è avvenuto in un giorno in cui Trump ha fatto altre selezioni di alto profilo per la sua nuova amministrazione, inclusa quella di Robert F. Kennedy Jr., un noto scettico sui vaccini, per guidare il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e Jay Clayton, ex capo della Securities and Exchange Commission, come procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

E in un gala al suo resort Mar-a-Lago in Florida giovedì sera, ha detto che nominerà il governatore del North Dakota Doug Burgum come segretario dell’Interno.

Trump aveva precedentemente detto che avrebbe considerato Dimon come segretario al Tesoro in un’intervista di giugno con Bloomberg Businessweek, ma in seguito si è dissociato da quella dichiarazione.

“È qualcuno che avrei considerato, sicuramente”, ha detto Trump nell’intervista. Tuttavia, a luglio, ha affermato di “non aver mai discusso, né pensato” a Dimon per un ruolo nel suo gabinetto, aggiungendo che non sapeva da dove fosse venuta quell’idea, “forse dalla Sinistra Radicale”.

Il team di Trump sta restringendo le opzioni per il segretario al Tesoro con Scott Bessent, fondatore di Key Square Group LP, Howard Lutnick, CEO di Cantor Fitzgerald LP e l’ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer tra i contendenti.

Si prevede che prenderà una decisione già questa settimana.

Dimon ha affermato che i funzionari governativi “saranno responsabili della situazione geopolitica, militare e geoeconomica più complicata che il mondo abbia affrontato dalla Seconda Guerra Mondiale”.

La moglie del magaer di JPMorgan, Judy Dimon, ha sostenuto la candidatura presidenziale di Harris, con donazioni e facendo campagna elettorale agli elettori nel Michigan, uno stato in bilico.