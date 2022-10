Generali prosegue il buyback. Azioni proprie salgono all’1,69% del capitale sociale

A Piazza Affari buon andamento per Assicurazioni Generali che al momento si trova in rialzo dell’1,5% trovandosi così a quota 13,95 euro ad azione. Nella giornata di oggi la società del leone alato ha comunicato che nel periodo compreso tra il 3 e il 7 ottobre 2022 ha acquistato 2.656.764 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 14,08 euro, per un valore complessivo di 37.412.768 euro.

L’operazione di acquisto di azioni proprie in questione fa seguito a quanto comunicato dalla società lo scorso 2 agosto riguardo l’avvio del piano di buyback ai fini del loro annullamento.

A seguito degli acquisti effettuati fino ad ora, alla data del 7 ottobre, la società e le sue controllate detengono n. 26.849.039 azioni proprie, pari allo 1,69% del capitale sociale